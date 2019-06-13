50 أسيرًا فلسطينيًا يبدأون باضراب عن الطعام الأسبوع المقبل

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه: إن الاسرى في سجن عسقلان، وعددهم 50 سيشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام الاحد المقبل في حال عدم استجابة ادارة مصلحة سجون الاحتلال لمطالبهم المشروعة ووقف الاجراءات العقابية، التي تمارس بحقهم.وأضاف عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، أن الاسيرات في سجن الدامون سيشرعن بإضراب مفتوح عن الطعام، مطلع الشهر المقبل، في حال عدم الاستجابة لمطالبهن المتعلقة بتحسين ظروف حياتهن الاعتقالية.