قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً في مناطق الضفة والقدس





واعتقلت شرطة الاحتلال، مدير دائرة الإعمار في الأوقاف الإسلامية في القدس، المهندس بسام الحلاق، وموظف الإعمار محمد الهدرة، من داخل المسجد الأقصى.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس 11 مواطناً في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم عائلة وموظفان في أوقاف القدس.وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس: إن شرطة الاحتلال، اعتقلت الحلاق والهدرة، أثناء محاولتها إصلاح أرضية أحد ممرات الأقصى، بجانب باب القطانين.إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين هيثم أبو داود وجمال أبو داود من مدينة الخليل، فيما اقتحمت بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت كلاً من بلال هاني نمر عادي، ومحمود عماد اخليل ونقلتهم إلى مركز توقيف عتصيون شمال الخليل.وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل المواطن عبّاس سلامة (59 عامًا)، بعد مداهمة منزله في بلدة بديا غرب سلفيت.وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، أسرة فلسطينية من بيت لحم، حيث أكدت مصادر أن قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم عايدة شمال بيت لحم وداهمت منزل لآل زرينة، حيث عاثت فيه فساداً وتخريباً، واعتقلت رب المنزل المواطن محمد موسى زرينة وزوجته ليلى ونجله موسى واقتادتهم لجهة غير معلومة.من جانب آخر، اعتقل جنود الاحتلال الشاب عبد الرحمن مرعي، بعد مداهمة مكان عمله في الداخل المحتل عام 48، حيث جرت عمليات دهم تخللها اعتقالات في مخيم شعفاط والعيساوية بالقدس، فيا سجل دهم لمدينة قلقيلية.