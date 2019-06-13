الاتفاق على تفعيل التعاون الثنائي بين دولة فلسطين ولوكسمبورغ

رام الله - دنيا الوطن

اتفقت وزارتا خارجية دولة فلسطين ولوكسمبورغ على تفعيل التعاون الثنائي وتوسيعه؛ ليشمل مجالات اقتصادية ومالية وتعليمية وثقافية.







جاء ذلك، في اجتماع عقده وفدان على مستوى عالٍ في مقر وزارة خارجية دوقية لوكسمبورغ، حيث ترأس الوفد الفلسطيني السفير د. أمل جادو، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية.





وشارك فيها سفير فلسطين لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، فيما ترأس من جانب لكسمبورغ، المدير السياسي لقطاع العلاقات الثنائية السفير اوليفر مايس.







وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ووضعت السفير جادو نظرائها بآخر مستجدات الساحة السياسية الفلسطينية والإقليمية، مشددة على خطورة تداعيات السياسات الإسرائيلية العنصرية الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وممتلكاته وحقوقه الإنسانية في ظل الدعم الذي تتلقاه من الإدارة الأمريكية؛ لتمرير ما يسمى بـ (صفقة القرن).







وأشادت جادو بمواصلة دعم لوكسمبورغ للقيادة الفلسطينية في مسعاها لانهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.





وثمنت عالياً الدعم السياسي والمالي لوكالة (أونروا) لما يمثله ذلك من أهمية لدعم القضية الفلسطينية على مستوى قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم بالعودة طبقاً لقرارات الشرعية الدولية.







من جهته، أكد السفير مايس على التزام بلاده الداعم لحل الدولتين، والرافض للاستيطان المخالف للقوانين الدولية، مشيراً بذات الوقت لرغبة حكومة لوكسمبورغ، بتوطيد العلاقة مع فلسطين في مجالات مختلفة.





واتفق الطرفان على أهمية انتظام عقد المشاورات السياسية بين وزراتي الخارجية بما في ذلك، تبادل الزيارات بين الطرفين على مستوى وزراء الخارجية، إضافة إلى عقد لجنة مشتركة، تشمل قطاعات مختلفة.