القوى الوطنية: الفعاليات الفلسطينية المُنددة بصفقة القرن ومؤتمر البحرين تبدأ غداً

رام الله - دنيا الوطنأقرت القوى الوطنية، سلسلة من الفعاليات في محافظات الوطن؛ لإيصال الصوت الفلسطيني الرافض لورشة البحرين، و(صفقة القرن) ضمن مخططات الإدارة الأمريكية، ودولة الاحتلال في تصفية القضية الفلسطينية.وقال منسق القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة، عصام بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الخميس: إن أولى هذه الفعاليات، ستنظم غداً الجمعة، بمسيرة ستنطلق من بلدة جيبيا، رفضاً لمخطط استيطاني، سيستولي على أراضيها لربط مستوطنات شمال غرب رام الله، مضيفاً أن صلاة الجمعة، ستُقامعلى الأراضي المهددة بالمصادرة.وأشار بكر إلى تنظيم فعاليات مركزية في جميع محافظات الوطن، تبدأ يوم السبت المقبل من وسط مدينة رام الله، بمسيرة حاشدة رفضاً لورشة البحرين، وتستمر حتى يومي الرابع والخامس والعشرين من هذا الشهر، بالتزامن مع انعقادها في المنامة، لإيصال رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني، يرفض مقايضة حقوقه الوطنية بوهم السلام الاقتصادي المزعوم، وأن أي استقرار أو ازدهار، يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة.ولفت بكر إلى إجراء اتصالات مع عدد من الأحزاب العربية والنقابات والاتحادات في مختلف الدول العربية من أجل تنظيم وقفات احتجاجية شعبية واسعة، رفضاً لورشة البحرين التآمرية الهادفة إلى تصفية قضيتنا الوطنية.