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شؤون فلسطينية

الاحتلال يَزْعُم إحباط تهريب (167) طرداً من معدات عسكرية إلى غزة

الاحتلال يَزْعُم إحباط تهريب (167) طرداً من معدات عسكرية إلى غزة
رام الله - دنيا الوطن
زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، احباط تهريب (167) طرداً بريدياً، تحتوي على معدات عسكرية ثنائية الاستخدام كانت ستهرب لقطاع غزة عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمال قطاع غزة. 

وأفادت قوات الاحتلال، وفق صحيفة (يديعوت) الإسرائيلية، أنه من بين المواد المهربة، طائرات صغيرة مسيرة، وأدوات لقطع السلاح ومعدات للاتصالات.

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