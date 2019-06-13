الاحتلال يَزْعُم إحباط تهريب (167) طرداً من معدات عسكرية إلى غزة





وأفادت قوات الاحتلال، وفق صحيفة (يديعوت) الإسرائيلية، أنه من بين المواد المهربة، طائرات صغيرة مسيرة، وأدوات لقطع السلاح ومعدات للاتصالات.





رام الله - دنيا الوطنزعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، احباط تهريب (167) طرداً بريدياً، تحتوي على معدات عسكرية ثنائية الاستخدام كانت ستهرب لقطاع غزة عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمال قطاع غزة.