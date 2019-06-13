شاهد: نشر أولى لصور الناقلتين المستهدفتين في بحر عُمان قبل إصابتهما

رام الله - دنيا الوطننشرت وكالة (فارس) الإيرانية، صوراً للناقلتين التابعتين لجزر مارشال، وبنما، قبل استهدافهما.وأفادت الوكالة، أنه جرى إخلاء الناقلتين من الطواقم، وأن سفينة إنقاذ إيرانية، توجهت نحو الناقلة المارشالية، التي تحترق في بحر عُمان.وذكر موقع (عصر إيران)، أن الهجوم تم على بعد 30كم من ميناء جاسك الإيراني جنوب البلاد، مضيفًا أن إحدى الناقلتين كانت تحمل مادة الميثانول شديدة الاشتعال، وأن إطفاء الحريق سيكون عملية خطيرة.