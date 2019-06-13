وزارة التعليم تُقدّم تسهيلات للطلبة ذوي الإعاقة بامتحانات الثانوية العامة











رام الله - دنيا الوطنتقدم وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، تسهيلات للطلبة ذوي الإعاقة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، ضمن جهودها الكبيرة التي تبذلها بدءاً من وضع الامتحانات، ووصولاً لتصحيحها وإصدار النتائج.وقال نائب مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة، خالد أبو فضة: "إن الوزارة وضمن خططتها المتنوعة، ومبدأ التعليم للجميع تهتم بذوي الاحتياجات الخاص،ة ومنهم ذوي الإعاقة طيلة العام بحيث توفر لهم التعليم المناسب، الذي يضم البيئة المدرسية والأنشطة والمناهج ونظام الامتحانات.وأضاف أبو فضة، هؤلاء الطلبة يتقدمون لنظام امتحانات الثانوية العامة بشكل طبيعي، لكن الوزارة تحرص على توفير بيئة وتسهيلات خاصة لهم بشكل سنوي.وتضم لجان الثانوية العامة المنتشرة بمحافظات قطاع غزة، هذا العام ما يقرب من (136) طالباً وطالبة من ذوي الاعاقة من فئات الكفيف الكلي والجزئي أو ذوي الإعاقة السمعية والحركية والشلل الدماغي.وبين أبو فضة، أن التسهيلات التي تقدم لهم متعددة منها توفير قاعات خاصة مجهزة، وتوفير كاتب ومساعد، وطباعة امتحانات بطريقة برايل؛ ليستطيع الطالب التعامل معها بسهولة ويسر، وتوفير الإضاءة المناسبة، والمواءمة في اللجان لسهولة تحرك الطلبة، وتوفير لجان في المستشفيات وتقديم الخدمات الصحية والإرشادية والنفسية بالتعاون بين الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة والإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات.وأعرب العديد من الطلبة عن سعادتهم لهذه الأجواء التي تشجعهم على المضي قدماً في عزيمتهم وطموحاتهم نحو المستقبل.وفي لجنة مدرسة عبد الفتاح حمود بشرق غزة، عبر الطالب الكفيف وسيم راضي، عن سعادته البالغة بتقديم الامتحان بلغة برايل، مقدماً شكره الكبير لوزارة التربية والتعليم العالي على هذا الإنجاز، وتقديم الامتحانات بهذه الصورة.