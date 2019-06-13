شؤون فلسطينية

وزارة التعليم تُقدّم تسهيلات للطلبة ذوي الإعاقة بامتحانات الثانوية العامة

وزارة التعليم تُقدّم تسهيلات للطلبة ذوي الإعاقة بامتحانات الثانوية العامة
رام الله - دنيا الوطن
تقدم وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، تسهيلات للطلبة ذوي الإعاقة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، ضمن جهودها الكبيرة التي تبذلها بدءاً من وضع الامتحانات، ووصولاً لتصحيحها وإصدار النتائج.

وقال نائب مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة، خالد أبو فضة: "إن الوزارة وضمن خططتها المتنوعة، ومبدأ التعليم للجميع تهتم بذوي الاحتياجات الخاص،ة ومنهم ذوي الإعاقة طيلة العام بحيث توفر لهم التعليم المناسب، الذي يضم البيئة المدرسية والأنشطة والمناهج ونظام الامتحانات.

وأضاف أبو فضة، هؤلاء الطلبة يتقدمون لنظام امتحانات الثانوية العامة بشكل طبيعي، لكن الوزارة تحرص على توفير بيئة وتسهيلات خاصة لهم بشكل سنوي.

وتضم لجان الثانوية العامة المنتشرة بمحافظات قطاع غزة، هذا العام ما يقرب من (136) طالباً وطالبة من ذوي الاعاقة من فئات الكفيف الكلي والجزئي أو ذوي الإعاقة السمعية والحركية والشلل الدماغي.

وبين أبو فضة، أن التسهيلات التي تقدم لهم متعددة منها توفير قاعات خاصة مجهزة، وتوفير كاتب ومساعد، وطباعة امتحانات بطريقة برايل؛ ليستطيع الطالب التعامل معها بسهولة ويسر، وتوفير الإضاءة المناسبة، والمواءمة في اللجان لسهولة تحرك الطلبة، وتوفير لجان في المستشفيات وتقديم الخدمات الصحية والإرشادية والنفسية بالتعاون بين الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة والإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات.

وأعرب العديد من الطلبة عن سعادتهم لهذه الأجواء التي تشجعهم على المضي قدماً في عزيمتهم وطموحاتهم نحو المستقبل.

وفي لجنة مدرسة عبد الفتاح حمود بشرق غزة، عبر الطالب الكفيف وسيم راضي، عن سعادته البالغة بتقديم الامتحان بلغة برايل، مقدماً شكره الكبير لوزارة التربية والتعليم العالي على هذا الإنجاز، وتقديم الامتحانات بهذه الصورة.




أخبار ذات صلة

مجلس الإفتاء الأعلى: نهيب بالعرب والمسلمين بأن ينتصروا لفلسطين وشعبها ومقدساتها

مجلس الإفتاء الأعلى: نهيب بالعرب والمسلمين بأن ينتصروا لفلسطين وشعبها ومقدساتها

وزارة التربية تبحث تحضيرات إطلاق برنامج &#34;ستيم فلسطين&#34;

وزارة التربية تبحث تحضيرات إطلاق برنامج "ستيم فلسطين"

مجدلاني: ورشة المنامة الاقتصادية تَفْقِد أي بُعد دولي

مجدلاني: ورشة المنامة الاقتصادية تَفْقِد أي بُعد دولي

نائب محافظ القدس: الاحتلال يُجري عمليات تطهير عرقي بالمدينة المقدسة

نائب محافظ القدس: الاحتلال يُجري عمليات تطهير عرقي بالمدينة المقدسة

وزير الحكم المحلي يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية في المحافظات الحنوبية

وزير الحكم المحلي يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية في المحافظات الحنوبية

50 أسيرًا فلسطينيًا يبدأون باضراب عن الطعام الأسبوع المقبل

50 أسيرًا فلسطينيًا يبدأون باضراب عن الطعام الأسبوع المقبل

الخارجية والمغتربين: تصعيد الهجمة الاستعمارية التوسعية يُكذّب المزاعم الأمريكية بشأن السلام

الخارجية والمغتربين: تصعيد الهجمة الاستعمارية التوسعية يُكذّب المزاعم الأمريكية بشأن السلام

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً في مناطق الضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً في مناطق الضفة والقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

شؤون فلسطينية

مجلس الإفتاء الأعلى: نهيب بالعرب والمسلمين بأن ينتصروا لفلسطين وشعبها ومقدساتها

مجلس الإفتاء الأعلى: نهيب بالعرب والمسلمين بأن ينتصروا لفلسطين وشعبها ومقدساتها

وزارة التربية تبحث تحضيرات إطلاق برنامج &#34;ستيم فلسطين&#34;

وزارة التربية تبحث تحضيرات إطلاق برنامج "ستيم فلسطين"

مجدلاني: ورشة المنامة الاقتصادية تَفْقِد أي بُعد دولي

مجدلاني: ورشة المنامة الاقتصادية تَفْقِد أي بُعد دولي

نائب محافظ القدس: الاحتلال يُجري عمليات تطهير عرقي بالمدينة المقدسة

نائب محافظ القدس: الاحتلال يُجري عمليات تطهير عرقي بالمدينة المقدسة

وزير الحكم المحلي يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية في المحافظات الحنوبية

وزير الحكم المحلي يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية في المحافظات الحنوبية

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً في مناطق الضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً في مناطق الضفة والقدس

الاتفاق على تفعيل التعاون الثنائي بين دولة فلسطين ولوكسمبورغ

الاتفاق على تفعيل التعاون الثنائي بين دولة فلسطين ولوكسمبورغ

القوى الوطنية: الفعاليات الفلسطينية المُنددة بصفقة القرن ومؤتمر البحرين تبدأ غداً

القوى الوطنية: الفعاليات الفلسطينية المُنددة بصفقة القرن ومؤتمر البحرين تبدأ غداً

منوعات

مدير أعمال هيفاء وهبي يضع صحتها تحت المجهر ويرد بمحبة وخوف

مدير أعمال هيفاء وهبي يضع صحتها تحت المجهر ويرد بمحبة وخوف

ميريام فارس ترتدي سروال زوجها.. هل تقلد نجمة &#34;باب الحارة&#34;؟

ميريام فارس ترتدي سروال زوجها.. هل تقلد نجمة "باب الحارة"؟

فنانة خليجية تثير الجدل بسبب رقصها

فنانة خليجية تثير الجدل بسبب رقصها

بعد الزوبعة التي أحدثتها بإعلان طلاقه.. هل فككت ريما نجيم عائلة وائل كفوري؟

بعد الزوبعة التي أحدثتها بإعلان طلاقه.. هل فككت ريما نجيم عائلة وائل كفوري؟

محمد هنيدي يعتذر للنساء بعدما &#34;أهانهن&#34; بسبب جاستين بيبر

محمد هنيدي يعتذر للنساء بعدما "أهانهن" بسبب جاستين بيبر

أول ظهور للفنانة إليسا بعد رحلتها العلاجية في ألمانيا

أول ظهور للفنانة إليسا بعد رحلتها العلاجية في ألمانيا

70 حقنة في الرأس.. سالي عبدالسلام تكشف تطورات حالتها الصحية

70 حقنة في الرأس.. سالي عبدالسلام تكشف تطورات حالتها الصحية

رولا يموت توجه رسالة غير متوقعة لشقيقتها هيفاء وهبي

رولا يموت توجه رسالة غير متوقعة لشقيقتها هيفاء وهبي

حكم بحبس الفنان المصري سعد الصغير عامين

حكم بحبس الفنان المصري سعد الصغير عامين

منتج مسلسل &#34;الهيبة&#34; يكشف عن مفاجأة لمتابعيه

منتج مسلسل "الهيبة" يكشف عن مفاجأة لمتابعيه

عربي

رئيس البرلمان العربي: يجب على المجتمع الدولي تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

رئيس البرلمان العربي: يجب على المجتمع الدولي تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

فرنسا تُحاكم ابنة الملك سلمان

فرنسا تُحاكم ابنة الملك سلمان

الوسيط الأميركي يبحث في بيروت ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الوسيط الأميركي يبحث في بيروت ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل