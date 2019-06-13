رُبع الأمريكيين: وجود إسرائيل ليس ضروريًا لمستقبل "اليهود"

رام الله - دنيا الوطنأكد 25% من الأميركيين اليهود، أنهم لا يعتبرون أن وجود إسرائيل هو عنصر ضروري لاستمرار بقاء "الشعب اليهودي"، فيما قال 20% من اليهود في إسرائيل إن اليهود في العالم، أو ما يسمى بـ"يهود الشتات" ليسوا عنصرا مهمًا في بقاء "الشعب اليهودي".وحسب استطلاع أجرته اللجنة الأميركية- اليهودية، فإن أكثر من ثُلث الأميركيين اليهود لا يرون بإسرائيل جزءاً مهما في يهوديتهم، وقال 59% من اليهود في الولايات المتحدة، إنهم لم يزوروا إسرائيل أبداً.واعتبر 57% من الأميركيين اليهود، أن عليهم التدخل في شؤون إسرائيلية الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وفق ما نقل موقع (عرب 48).ووفق استطلاعات سابقة، فقد أظهرت أن أغلبية بين الأميركيين اليهود يؤيدون سلاماً بين الجانبين، ويعارضون سياسات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.وحسب الاستطلاع، فإن 31% من اليهود في إسرائيل يرون باليهود في الولايات المتحدة أنهم إخوة لهم، و11% كأولاد عم، و36% كجزء من عائلة واسعة، و23% قالوا إن يهود الولايات المتحدة، ليسوا جزءاً من عائلتهم.وادعى 46% من اليهود في إسرائيل أنه لا يوجد لليهود مستقبل في أوروبا، بسبب معاداة السامية، وأن عليهم أن يغادروا القارة الأوروبية، بينما أكد 75% من اليهود الأميركيين أن لليهود في أوروبا مستقبل في دولهم هناك، وقال 44% من اليهود الإسرائيليين، إنه يوجد مستقبل جيد لهم في أوروبا، ويذكر أن حصول اليهود في إسرائيل على جوازات سفر أوروبية يتزايد.وعبر 70% من اليهود في إسرائيل عن رضاهم من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لعلاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل، كما عبر 88% من اليهود في إسرائيل عن رضاهم من قرار ترامب باعتراف بضم هضبة الجولان المحتلة إلى إسرائيل.