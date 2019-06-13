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رُبع الأمريكيين: وجود إسرائيل ليس ضروريًا لمستقبل "اليهود"

رُبع الأمريكيين: وجود إسرائيل ليس ضروريًا لمستقبل "اليهود"
رام الله - دنيا الوطن
أكد 25% من الأميركيين اليهود، أنهم لا يعتبرون أن وجود إسرائيل هو عنصر ضروري لاستمرار بقاء "الشعب اليهودي"، فيما قال 20% من اليهود في إسرائيل إن اليهود في العالم، أو ما يسمى بـ"يهود الشتات" ليسوا عنصرا مهمًا في بقاء "الشعب اليهودي".

وحسب استطلاع أجرته اللجنة الأميركية- اليهودية، فإن أكثر من ثُلث الأميركيين اليهود لا يرون بإسرائيل جزءاً مهما في يهوديتهم، وقال 59% من اليهود في الولايات المتحدة، إنهم لم يزوروا إسرائيل أبداً. 

واعتبر 57% من الأميركيين اليهود، أن عليهم التدخل في شؤون إسرائيلية الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وفق ما نقل موقع (عرب 48). 

ووفق استطلاعات سابقة، فقد أظهرت أن أغلبية بين الأميركيين اليهود يؤيدون سلاماً بين الجانبين، ويعارضون سياسات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وحسب الاستطلاع، فإن 31% من اليهود في إسرائيل يرون باليهود في الولايات المتحدة أنهم إخوة لهم، و11% كأولاد عم، و36% كجزء من عائلة واسعة، و23% قالوا إن يهود الولايات المتحدة، ليسوا جزءاً من عائلتهم.

وادعى 46% من اليهود في إسرائيل أنه لا يوجد لليهود مستقبل في أوروبا، بسبب معاداة السامية، وأن عليهم أن يغادروا القارة الأوروبية، بينما أكد 75% من اليهود الأميركيين أن لليهود في أوروبا مستقبل في دولهم هناك، وقال 44% من اليهود الإسرائيليين، إنه يوجد مستقبل جيد لهم في أوروبا، ويذكر أن حصول اليهود في إسرائيل على جوازات سفر أوروبية يتزايد.

وعبر 70% من اليهود في إسرائيل عن رضاهم من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لعلاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل، كما عبر 88% من اليهود في إسرائيل عن رضاهم من قرار ترامب باعتراف بضم هضبة الجولان المحتلة إلى إسرائيل.   

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