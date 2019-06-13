أول تعليق للجيش الأمريكي على حادثة استهداف ناقلتي نفط بخليج عُمان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت البحرية الأمريكية، أن قواتها تُشارك في عمليات الإنقاذ لطاقم الناقلتين النفطيتين، والتي تم استهدافهما في خليج عُمان.
وقال الأسطول الخامس الأمريكي: إن البحرية موجودة بمنطقة استهداف ناقلتي النفط، وتقدم المساعدة، مضيفة: إن القوات الأمريكية، تلقت نداءي استغاثة بمنطقة خليج عُمان.
يذكر، أن ناقلتي نفط، تعرضتا لاستهداف مجهول، صباح اليوم، ما أدى لإصابتهما بشكل مباشر، وإصابة أحد أفراد إحدى الناقلتين.
أكدت البحرية الأمريكية، أن قواتها تُشارك في عمليات الإنقاذ لطاقم الناقلتين النفطيتين، والتي تم استهدافهما في خليج عُمان.
وقال الأسطول الخامس الأمريكي: إن البحرية موجودة بمنطقة استهداف ناقلتي النفط، وتقدم المساعدة، مضيفة: إن القوات الأمريكية، تلقت نداءي استغاثة بمنطقة خليج عُمان.
يذكر، أن ناقلتي نفط، تعرضتا لاستهداف مجهول، صباح اليوم، ما أدى لإصابتهما بشكل مباشر، وإصابة أحد أفراد إحدى الناقلتين.
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