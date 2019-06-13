أول تعليق للجيش الأمريكي على حادثة استهداف ناقلتي نفط بخليج عُمان

رام الله - دنيا الوطنأكدت البحرية الأمريكية، أن قواتها تُشارك في عمليات الإنقاذ لطاقم الناقلتين النفطيتين، والتي تم استهدافهما في خليج عُمان.وقال الأسطول الخامس الأمريكي: إن البحرية موجودة بمنطقة استهداف ناقلتي النفط، وتقدم المساعدة، مضيفة: إن القوات الأمريكية، تلقت نداءي استغاثة بمنطقة خليج عُمان.يذكر، أن ناقلتي نفط، تعرضتا لاستهداف مجهول، صباح اليوم، ما أدى لإصابتهما بشكل مباشر، وإصابة أحد أفراد إحدى الناقلتين.