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  • الميادين: غرق ناقلة النفط (فرنت ألتير) غرقًا كاملاً في خليج عُمان

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أول تعليق للجيش الأمريكي على حادثة استهداف ناقلتي نفط بخليج عُمان

أول تعليق للجيش الأمريكي على حادثة استهداف ناقلتي نفط بخليج عُمان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت البحرية الأمريكية، أن قواتها تُشارك في عمليات الإنقاذ لطاقم الناقلتين النفطيتين، والتي تم استهدافهما في خليج عُمان.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي: إن البحرية موجودة بمنطقة استهداف ناقلتي النفط، وتقدم المساعدة، مضيفة: إن القوات الأمريكية، تلقت نداءي استغاثة بمنطقة خليج عُمان.

يذكر، أن ناقلتي نفط، تعرضتا لاستهداف مجهول، صباح اليوم، ما أدى لإصابتهما بشكل مباشر، وإصابة أحد أفراد إحدى الناقلتين.

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