"التربية" و"رفاه" تعززان الشراكة بمجال الرياضيات والتخصصات العلمية

وأشاد الوزير، بالشراكة الناجزة بين الوزارة و"رفاه"، في عديد البرامج والمشاريع، التي تستهدف خدمة الطلبة وتنمية وعيهم في عديد المحاور، والتأكيد على تعزيز آفاق هذه الشراكة، بما يتقاطع واستراتيجيات الوزارة وخططها التطويرية.

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، ومدير عام الهيئة الفلسطينية للرياضيات "رفاه" عبد الجابر الهودلي، بمقر الوزارة في مدينة رام الله، اليوم الخميس، تعزيز التعاون في عديد البرامج التربوية، خاصةً فيما يتعلق بتعليم الرياضيات.وأكد اهتمام الوزارة بتعزيز التوجه نحو التخصصات العلمية وعلى رأسها الرياضيات، لافتاً إلى الجهود المبذولة للاهتمام بالتخصصات العلمية.بدوره، ثمّن الهودلي جهود وزارة التربية وقيادتها واهتمامها ودعمها للهيئة، بما يخدم تطوير الرياضيات، ويعزز توجه الطلبة نحو العلوم ككل، مشيراً إلى أهمية تنظيم عديد المعارض والمسابقات التي تهدف إلى توسيع مشاركة الطلبة لإحداث نقلة نوعية على هذا الصعيد.