الكشف عن جنسية الناقلتين المُستهدفتين في خليج عُمان

رام الله - دنيا الوطنقالت البحرية الأمريكية: إن ناقلتي نفط، أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، كما أنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط، تعرضتا لهجوم في خليج عُمان.وأكدت (العربية. نت)، أن مصادر في الشحن البحري والتجارة، ذكرت أنه تم إخلاء ناقلتين، بعد حادث في خليج عُمان، وأن أفراد الطاقم بخير.وأشارت وكالة (رويترز) إلى أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال، واسمها (فرنت ألتير)، بينما الناقلة الثانية اسمها (كوكوكا كاريدغس) وترفع علم بنما.وذكرت، أنه لم يرد تأكيد من مشغلي الناقلتين، أو السلطات في سلطنة عُمان أو دولة الإمارات المجاورة، التي تعرضت أربع ناقلات لهجمات في مياهها الإقليمية الشهر الماضي.