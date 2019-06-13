نيكي هايلي: صفقة القرن تُلبي مطالب الفلسطينيين والإسرائيليين





وقالت هايلي في تصريحات لصحيفة (يسرائيل هايوم) الإسرائيلية،: إنها اطلعت على تفاصيل الخطة، وتعتقد أنها تلبي مطالب الجانبين، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وذكرت الصحيفة: أن شغف هايلي بحماية إسرائيل، يصعب التخلص منه، حتى باتت نجمة إدارة ترامب في المجتمع اليهودي، بعد أن خاضت حرب إسرائيل على منصات الأمم المتحدة، وفق تعبيرها.

رام الله - دنيا الوطنقالت السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي: إن أمن إسرائيل فوق أي اعتبار في خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).