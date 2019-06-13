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دولي

الولايات المتحدة تنشر سرباً لطائرات الاستطلاع المسيرة في بولندا

الولايات المتحدة تنشر سرباً لطائرات الاستطلاع المسيرة في بولندا
طائرات طرازMQ-9
رام الله - دنيا الوطن
اتفقت الولايات المتحدة وبولندا، على نشر سرب لطائرات الاستطلاع المسيرة الأمريكية من طراز (MQ-9) في الأراضي البولندية.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فإن هذا ما ينص عليه بند للبيان المشترك حول التعاون الدفاعي الذي وقعه الرئيسان الأمريكي، دونالد ترامب، والبولندي، أندريه دودا، أمس الأربعاء.

وجاء في البيان: "إنشاء سرب استطلاع ومتابعة للطائرات الأمريكية من طراز (MQ-9) في بولندا، وتنوي الولايات المتحدة تبادل المعلومات التي ستحصل عليها نتيجة عمل هذا السرب عند الحاجة لتحقيق أهدافنا الدفاعية".

ويؤكد البيان أيضاً نية الولايات المتحدة، زيادة عدد عسكرييها المتواجدين في الأراضي البولندية من 4,5 ألف إلى 5,5 ألف.

بدورها، تتعهد بولندا بالقيام على حسابها الخاص، بإعداد كل البنية التحتية الضرورية لنشر العسكريين الأمريكيين والمعدات العسكرية الأمريكية، وخاصة يدور الحديث عن بناء مطار عسكري، سيستخدم لنقل القوات لإجراء "المناورات وفي حالة الطوارئ"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

كما سيتم نشر مقر كتيبة ووحدة لقوات العمليات الخاصة الأمريكية "لدعم العمليات الجوية والبرية والبحرية".

ويقضي البيان بإنشاء البنية التحتية لضمان تواجد "المجموعة القتالية للواء المدرع ولواء الطيران القتالي، وكتيبة الدعم القتالي".

وإضافة إلى ذلك، ينوي الطرفان إنشاء مركز للتدريب العسكري في التجمع السكني درافسكو- بومورسك وفي مناطق بولندية أخرى.

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