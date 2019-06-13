مستوطنون يُعطبون إطارات مركبتين ويخطّون شعارات عنصرية جنوب نابلس





وأضاف: أن المستوطنين خطّوا شعارات عنصرية على جدران مسجد، وعيادة القرية، وعدة منازل.





رام الله - دنيا الوطنأعطب مستوطنون، فجر اليوم الخميس، إطارات مركبتين، وخطّوا شعارات عنصرية في قرية عينابوس، جنوب نابلس.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطني (يتسهار) اقتحموا الجهة الشمالية لقرية عينابوس، فجراً، وأعطبوا إطارات مركبيتن.