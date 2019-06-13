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دولي

بخصوص "إف 35".. أردوغان يأمل في إقناع ترامب بالعدول عن قراره

بخصوص "إف 35".. أردوغان يأمل في إقناع ترامب بالعدول عن قراره
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله في إقناع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالعدول عن قرار استبعاد تركيا من المشاركة في برنامج إنتاج المقاتلات الأمريكية "إف 35".

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله، "على الرغم من حصولنا على منظومة (إس 400) الدفاعية الروسية، يجب أن تستمر تركيا في المشاركة في البرنامج المرتبط بمقاتلات (إف 35) الأمريكية ... أود مناقشة هذه المسألة عبر الهاتف مع ترامب وإعادة الوضع الحالي إلى ما كان عليه".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه يود مناقشة هذا الأمر مع ترامب قبل اجتماعه المقرر معه في قمة العشرين المرتقبة في اليابان.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن يتلقى من ترامب إجابة على سؤال لماذا أقصت الولايات المتحدة تركيا من مشروع (إف 35)، منوها بأن هذا الإقصاء لا يستند إلى أي سبب منطقي أو قانوني.

واستذكر الرئيس التركي أنه بالإضافة إلى خطط شراء 100 طائرة مقاتلة من طراز (إف 35) الأمريكية، إلا أن تركيا استثمرت ماليا في هذا البرنامج، قائلا، "لقد استثمرنا حتى الآن مبلغ مليار و250 مليون دولار"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتوعد أردوغان أمس في كلمته أمام حزب العدالة والتنمية بالرد على القرار الأمريكي قائلا: "سنحاسب على إقصائنا من مشروع "إف 35"، وكلفت المسؤولين القيام بمهامهم بهذا الصدد، وسيجرون مباحثاتهم مع نظرائهم الأمريكيين، وبعد المباحثات، سألتقي ترامب في اليابان نهاية الشهر، وسنبحث هذه المواضيع".

وأكد أردوغان في كلمته أمس أن تركيا حسمت موضوع منظومة الدفاع (الصاروخية) "إس-400" الروسية بعدم التراجع عنها، قائلا: "تركيا أخذتها، وأنهينا هذا الأمر"، منوها بأنه سيتم استلامها خلال الشهر المقبل. 

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