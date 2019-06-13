بيني غانتس: استمرار إطلاق النار يدل على فقدان الردع

رام الله - دنيا الوطنعلّق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، زعيم حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، على إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه اشكول الليلة الماضية.ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن غانتس قوله: "نتنياهو قوي فقط بالكلمات- استمرار إطلاق النار يدل على فقدان الردع".وأضاف: "فقط الثمن العسكري من حماس، سيوضح أن دولة إسرائيل لا تتحدث فحسب، بل تستخدم القوة أيضًا"، وفق تعبيره.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن صاروخاً أطلق من قطاع غزة، الليلة، وتم اعتراضه من القبة الحديدية في أشكول قبل دخوله للمستوطنات".وردّ الجيش الإسرائيلي بقصفت هدفين في جنوب ووسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.