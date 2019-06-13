رئيس البرلمان العربي: يجب على المجتمع الدولي تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

رام الله - دنيا الوطنأكد مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن استهداف، مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، من قِبل جماعة الحوثي، والذي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين من جنسيات متعددة بينهم نساء وأطفال، يُعد جريمة حرب.وقال رئيس البرلمان العربي: إنه "يُدين ويستنكر بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان، ويطالب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري، بتصنيف الحوثي كجماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي، وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءً أكانوا دولاً أو جماعات، وعلى وجه الخصوص إلزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثي".وأكد رئيس البرلمان العربي وقوف البرلمان العربي، ودعمه التام للمملكة العربية السعودية، وما تتخذه من إجراءات للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.