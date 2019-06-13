وسائل إعلام إيرانية: الناقلات المستهدفة ببحر عمان وجهت نداءات استغاثة وغرق إحداها

رام الله - دنيا الوطنفي السياق، أفادت وكالة (يونيوز) الإيرانية عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه سُمع دوي انفجارات متتالية قوية في بحر عمان، بعد استهداف ناقلتي نفط عملاقتين محملتين بالخام.وأضافت الوكالة أن موانئ باكستان وسلطنة عمان، تلقتا نداءات استغاثة من ناقلتي نفط في بحر عمان، وأن الناقلتين المستهدفتين هما من الناقلات العملاقة التي تحمل النفط الخام من الخليج.وأفادت (يونيوز): أن الناقلات المستهدفة ببحر عمان وجهت نداءات استغاثة ومعلومات عن غرق وشيك لإحداها.ونقلت وكالة (أسوشيتدبرس) الأمريكية عن مجموعة بريطانية للسلامة البحرية تحذيرها، من حادث غير محدد في بحر عُمان، داعية للحذر الشديد بعد الحادث.من جهة أخرى، نقلت وكالة (رويترز) للأنباء: أن الخام الأميركي ارتفع ما يزيد عن الدولار الواحد بعد حادث الشحن في بحر عمان.ونقلت قناة (العرببة) نقلاً عن البحرية الأميركية: "نحن نعلم بحادث بخليج عمان ونجمع المزيد من التفاصيل".يتبع..