شؤون فلسطينية

أسير مُقعد يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخامس عشر

أسير مُقعد يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخامس عشر
الأسير المقعد معتز اعبيدو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مؤسسة (مهجة القدس) للشهداء والأسرى والجرحى، بأن الأسير المقعد معتز محمد فرج طالب اعبيدو (39 عامًا) من مدينة الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 15 على التوالي رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري. 

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت اعبيدو بتاريخ 5 شباط/ فبراير 2018 وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي تهمة تذكر. 

وأشارت (مهجة القدس) إلى أن "الأسير اعبيدو عانى في اعتقالاته السابقة من آثار إصابة في يده اليمنى، حيث تم إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل جنود الاحتلال أثناء اعتقاله السابق، كما يعاني من شلل في قدمه اليسرى، جراء إطلاق النار عليه من مسافة خمسة أمتار، أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 11.11.2011م، وقد تعرض لإصابة برصاصة (دمدم) تفجرت بمنطقة الحوض والبطن، وهو مقعد نتيجة الإصابة، ويتحرك بواسطة كرسي".

 وأضافت أنه "رغم ما يعانيه الأسير اعبيدو، إلا أن سلطات الاحتلال تُصر على اعتقاله إدارياً، وتحتجزه في ظروف صعبة أدت إلى تفاقم معاناته؛ فهو يعتمد على رفاقه في الأسر في إدارة حياته داخل المعتقل، وذلك بعد أن فقد السيطرة والتحكم بأطرافه؛ وتكتفي إدارة معتقلات الاحتلال بإعطائه المسكنات كعلاج".

يذكر، أن الأسير معتز اعبيدو من مواليد 12/9/1980م، وهو أب لطفلتين، وقد اعتقل سابقاً في سجون الاحتلال، عدة مرات على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فيما كان الاعتقال الأخير بتاريخ 11/4/2013؛ حيث أمضى في الأسر 33 شهراً على ذات التهم السابقة، وأفرج عنه بتاريخ 9/11/2015.

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