الفرا: تمثيل الاتحاد الأوروبي سيكون بهذا الشكل حال تلقى دعوة للمشاركة بورشة "المنامة"





وشدّد على أن موقف دول الاتحاد الأوروبي موحد، بعدم فصل الشق الاقتصادي عن السياسي، بما يتعلق بالقضية الفلسطينية.





يشار إلى أن الولايات المتحدة، سترعى مؤتمراً يعقد في البحرين بالخامس والعشرين من الشهر الجاري، لبحث الشق الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن) وسط رفض فلسطيني رسمي وفصائلي واسع للمشاركة.

رام الله - دنيا الوطنأكد سفير فلسطين في الاتحاد الأوروبي، عبد الرحمن الفرا، أن الاتحاد الأوروبي كمؤسسة، لم يتلق دعوة للمشاركة في ورشة "المنامة" الاقتصادية.وأضاف الفرا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه حتى لو تمت دعوة الاتحاد الأوروبي لورشة "المنامة" لن يكون التمثيل بمتسوى عالٍ، وفق ما أبلغت دول الاتحاد الأوروبي الفرا.