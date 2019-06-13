الخارجية الفلسطينية: السعودية قادرة على مواجهة العدوان الغاشم على أراضيها

رام الله - دنيا الوطنأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن إدانتها بأشد العبارات القصف الصاروخي، الذي استهدف مطار أبها جنوب غرب المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى إصابة 26 مدنيًا من جنسيات مختلفة.وقال الخارجية: "إن دولة فلسطين تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، في مواجهة هذا العدوان الغاشم، وفي محاربتها للإرهاب، وأنها على ثقة في قدرة المملكة ملكًا وحكومة وشعبًا على التصدي، ومواجهة هذه الاعتداءات، والانتصار عليها".