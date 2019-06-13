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فرنسا تُحاكم ابنة الملك سلمان

فرنسا تُحاكم ابنة الملك سلمان
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (فرانس برس)، نقلًا عن مصادر قضائية فرنسية: إن شقيقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سيتم محاكمتها في باريس في التاسع من تموز/ يوليو المقبل.

وأكدت الوكالة، أن "حصة بنت سلمان، متهمة بإصدار أمر لحارسها الشخصي، بضرب عامل كان يقوم بأشغال في شقتها بباريس في عام 2016".

وأشارت الوكالة إلى أنه "من المرجح أن تتم محاكمتها غيابيًا من دون أن يعرف ما إذا كان محاميها الفرنسي سيمثلها أم لا".

يشار إلى أن مذكرة توقيف كانت قد صدرت بحق حصة بنت سلمان في كانون الأول/ ديسمبر 2017، بتهمة التواطؤ في أعمال عنف متعمدة.

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