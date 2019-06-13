مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، منطقة "برك سليمان" السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية ارطاس جنوب بيت لحم.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية، بأن مجموعات كبيرة من المستوطنين، اقتحمت المنطقة، وأدت طقوساً تلمودية، وسط إجراءات أمنية مكثفة من قبل قوات الاحتلال.يشار إلى أن المستوطنين، كثفوا من اقتحامهم للمنطقة في الآونة الأخيرة.