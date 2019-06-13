شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم

مستوطنون يقتحمون منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم
ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، منطقة "برك سليمان" السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية ارطاس جنوب بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية، بأن مجموعات كبيرة من المستوطنين، اقتحمت المنطقة، وأدت طقوساً تلمودية، وسط إجراءات أمنية مكثفة من قبل قوات الاحتلال.

يشار إلى أن المستوطنين، كثفوا من اقتحامهم للمنطقة في الآونة الأخيرة.

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