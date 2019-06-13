مصرع شاب وإصابة آخر بجراح خطيرة في حادث سير بالخليل

رام الله - دنيا الوطنلقي شاب يبلغ من العمر (20 عامًا) مصرعه، فجر اليوم الخميس، من سكان مدينة الخليل، وأصيب آخر بإصابات وصفت بالخطيرة، في حادث سير وقع بالمدينة.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات: إن الحادث وقع فجر اليوم، أثناء قيام شاب بقيادة دراجة نارية، وخلفه شاب آخر، فاصطدمت الدراجة بعامود كهرباء، بعد ما فقد السائق السيطرة عليها.وأضاف ارزيقات، أن خبراء الحوادث، باشروا بإجراءات التحقيق؛ للوقوف على ملابسات الحادث، وتم إبلاغ النيابة العامة.وناشد ارزيقات أولياء الأمور، بمنع أبنائهم من قيادة الدراجات النارية، وخاصة غير القانونية؛ لما لها من خطورة على حياتهم.