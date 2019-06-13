شؤون فلسطينية

الطقس: درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بقليل

الطقس: درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بقليل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 26-18 28-20 29-21 بيت لحم 26-18 28-20 29-21
رام الله والبيرة 25-17 27-19 28-20 طولكرم 27-20 29-20 30-21
نابلس 28-19 30-21 31-22 قلقيلية 27-20 29-20 30-21
جنين 30-21 32-22 33-22 سلفيت 26-18 28-20 29-21
طوباس 30-21 32-22 33-22 روابي 28-19 30-21 31-22
الخليل 25-17 27-19 28-20 غزه 26-21 27-21 28-22
أريحا 35-26 37-27 38-27 خانيونس 26-21 27-21 28-22
الأغوار الشمالية 33-24 35-25 36-25 رفح 27-20 28-20 29-21

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