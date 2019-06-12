البرديني: الوضع يتطلب تمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية

رام الله - دنيا الوطنقال اللواء سليم البرديني الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية خلال لقاء له مع وسائل الإعلام، إن القضية الفلسطينية ، تمر بمنعطف خطير جدا،وهذا يتطلب بضرورة تمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وتجاوز الانقسام الفلسطيني، من خلال تعزيز الشراكة الوطنية من أجل مواجهة التحديات،وثمن البرديني الجهود المبذولة من الإخوة في جمهورية مصر العربية، في استمرار الجهود المتواصلة من أجل مغادرة الانقسام و تحقيق المصالحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني العظيم.وأكد اللواء البرديني أننا نقف إلى جانب الرئيس ابو مازن رئيس دولة فلسطين الذي لم ينحني لكل التحديات الأمريكية برئاسة دونالد ترمب وشريكها نتانياهو، في ما يسمى بصفقة القرن، واجتماع ورشة البحرين الاقتصادية، واليوم نقف مع الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية، كما سبق الوقوف إلى جانب الرئيس الخالد الشهيد ياسر عرفات، الذي رفض الشروط الإسرائيلية والأمريكية في كمب ديفيد.واليوم يتكرر الموقف ويتكرر الصمود الفلسطيني ومعا وسويا من أجل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.