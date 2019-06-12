شؤون فلسطينية

المالكي يجتمع مع السفراء العرب في وارسو ويضعهم بصورة التطورات السياسية

المالكي يجتمع مع السفراء العرب في وارسو ويضعهم بصورة التطورات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع وزير الخارجية د. رياض المالكي أول امس الثلاثاء، في العاصمة البولندية وارسو مع السلك الدبلوماسي العربي المعتمد لدى الجمهورية البولندية.

ووضع الوزير المالكي سعادة السفراء في صورة الوضع الخطير الذي تمر به المنطقة والقضية الفلسطينية وتحركات القيادة الفلسطينية لمواجهة ما يسمى بصفقة "مؤامرة" العصر التي هي
نتاج للفكر الاستعماري الاسرائيلي، مؤكداً على اهمية تكاثف الجهود العربية تحت مظلة الجامعة العربية لمواجهة تلك المخططات الرامية الى تطبيع الوجود الاسرائيلي وشرعنته في المنطقة على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأضاف الوزير المالكي ان قضيتنا سياسية وحقوقنا وطنية، وان الشعب الفلسطيني له قيادة بذلت من الجهد ما تنوء به الجبال بحثاً عن الحلول السياسية التي تضمن الأمن والاستقرار وعنوانها الرئيس حصول شعبنا على حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى راسها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وإطلاق سراح كافة المعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال. وأي طرق وهمية لاستبدال حقوقنا السياسية الوطنية بحلول اقتصاديه فهي ذر الرماد في العيون ومضيعة للوقت، وعلى هذه القاعدة رفضنا اجتماع المنامة وقلناها بشكل واضح في القمة العربية والإسلامية، حقوقنا ليست خاضعة للمقايضة، وسنقف في وجه كل المؤامرات التي تستهدف مشروعنا الوطني، لذلك نتواصل مع كافة الأشقاء العرب لضمان شبكة الأمان السياسية والمادية، في مواجهة الإجراءات الاسرائيلية الامريكية الهادفة الى تركيع وتجويع شعبنا.

وكان سفير فلسطين لدى بولندا رحب بالسفراء العرب مؤكدا انه ورغم الاجتماعات والمباحثات التي يجريها مع الجانب البولندي فقد حرص الوزير د. رياض المالكي على لقاء الأخوة والأخوات
سفراء الدول العربية الشقيقة لوضعهم في صورة المباحثات والوضع الذي تعيشه المنطقة.

من ناحيته اعرب عميد السلك الدبلوماسي العربي سفير المغرب يونس التيجاني في كلمة ترحيبية باسم السفراء العرب عن تقديره لعقد هذا اللقاء، مؤكدا ان السلك الدبلوماسي العربي في بولندا يعمل في إطار جهد عربي مشترك، لايصال الرؤية والرسالة العربية تجاه مختلف القضايا التي تتعرض لها المنطقة، مضيفاً ان ما تتعرض له فلسطين والشعب الفلسطيني يمس الأمة العربية جمعاء.

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