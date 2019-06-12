مجدلاني: تجربة القيادة الفلسطينية مع الابتزاز المالي والسياسي طويلة وليست بسيطة



وتابع ترتبط وزارة التنمية الاجتماعية بعلاقة وثيقة مع الجمعيات والمنظمات لتقاطع عملها وأهدافها في خدمة المواطن، وشراكتها في تحقيق التنمية المستدامة ، وتسعى الوزارة لتعزيز العلاقة مع الجمعيات على أسس مهنية وصولاً لشراكة وتكامل في تقديم الخدمات بالإضافة للتعاون والتنسيق المشترك، حيث تحرص الوزارة على عقد هذا اللقاء التشاوري لانطلاقة جديدة في العلاقة لتقديم أفضل الخدمات .





ومن جانبه قال مدير عام الجمعيات الخيرية عزت ملوح "لعبت الجمعيات الخيرية دورا أساسيا في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، واستطاعت عبر رسالتها تعزيز صموده، رغم كافة العراقيل".