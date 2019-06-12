شؤون فلسطينية

مجدلاني: تجربة القيادة الفلسطينية مع الابتزاز المالي والسياسي طويلة وليست بسيطة

مجدلاني: تجربة القيادة الفلسطينية مع الابتزاز المالي والسياسي طويلة وليست بسيطة
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، صباح أمس الأربعاء،، اللقاء التشاوري بين وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات والمنظمات الأهلية، الذي عقد في قاعة فندق أبراج الزهراء بمدينة رام الله، بهدف تعزيز أسس التعاون والشراكة وصولاً للتنمية المستدامة، بمشاركة نحو 100 جمعية ومنظمة اهلية من مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس بحضور وكيل الوزارة داوود الديك والوكيل المساعد لشؤون الميريات الشمالية أنور حمام.

في مستهل كلمته أكد د. احمد مجدلاني على أهمية اللقاء في ظل الظروف التي تتعرض لها القضية الفلسطينية المتمثلة بالحصار المالي من قبل الادارة الأمريكية لفرض مشروع التسوية الأمريكية والذي تتوالى حلقاته واحدة تلوة الأخرى، مؤكدا أن تجربة القيادة الفلسطينية مع الابتزاز السياسي والمالي طويلة وليست بسيطة، حيث تستخلص منها القيادة العبر والدروس بأهمية الصمود والمواجهة والحفاظ على المكتسبات الوطنية.

ودعا الوزير مجدلاني الجمعيات الخيرية ضرورة تصويب أوضاعها القانونية، وأن الوزارة تبذل كل الجهود من اجل دفع مخصصات شراء الخدمة المستحقة للجمعيات الخيرية وكذلك المساعدة المقدمة من قبل اللجنة الاجتماعية في مجلس الوزراء، مشددا على أن جمعيات القدس لها اولوية خاصة في برامج الحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية.

وأكد الحرص على الشراكة المجتمعية مع جميع الجمعيات والمنظمات الأهلية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا، ومواجهة حالة الفقر المتفشية في المجتمع الفلسطيني والناجمة عن ممارسات الاحتلال والحصار المفروض على قطاع غزة حيث بلغ عدد الأسر التي تقع تحت خط الفقر 350 ألف أسرة ما نسبته ثلث الشعب الفلسطيني المقيم على الاراضي الفلسطينية.

واضح د. مجدلاني ان وزارة التنمية الاجتماعية وفقا لرؤيتها التنموية الجديدة تعمل على تمكين الأسر الفقيرة بمشاريع مدرة للدخل حتى توفر الحد الأدنى لحياة كريمة لهذه الأسرة ، وتمكنها الخروج من دائرة العوز نحو الانتاج والاندماج بعجلة التنمية المستدامة.

وقال د. مجدلاني بأن "وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد على التعاون مع جميع الجمعيات والمؤسسات والأهلية، وذلك انطلاقا من تكامل الأدوار".

ومن جانبه قال مدير عام الجمعيات الخيرية عزت ملوح "لعبت الجمعيات الخيرية دورا أساسيا في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، واستطاعت عبر رسالتها تعزيز صموده، رغم كافة العراقيل".

وتابع ترتبط وزارة التنمية الاجتماعية بعلاقة وثيقة مع الجمعيات والمنظمات لتقاطع عملها وأهدافها في خدمة المواطن، وشراكتها في تحقيق التنمية المستدامة ، وتسعى الوزارة لتعزيز العلاقة مع الجمعيات على أسس مهنية وصولاً لشراكة وتكامل في تقديم الخدمات بالإضافة للتعاون والتنسيق المشترك، حيث تحرص الوزارة على عقد هذا اللقاء التشاوري لانطلاقة جديدة في العلاقة لتقديم أفضل الخدمات .





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