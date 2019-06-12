وزير العمل: أبرز اولويات الحكومة الفلسطينية الانفكاك الاقتصادي عن الجانب الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير العمل د. نصري أبو جيش مع نظيره الأردني نضال البطاينة، على هامش مؤتمر العمل الدولي في جنيف، أوجه التعاون ما بين الجانبين، وتفعيل اتفاقية التعاون الموقعة ما بين وزارتي العمل الفلسطينية والأردنية، ووضع خطط تنفيذية في مجالات التدريب المهني والتشغيل والسلامة والصحة المهنية والعمل التعاوني، وكذلك تم التأكيد، خلال الاجتماع، على ضرورة استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة التجارة البينية.جاء ذلك بمشاركة كامل الوفدين الفلسطيني والأردني، والذين ضما ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال.وقال أبو جيش أن أبرز أولويات الحكومة الفلسطينية الجديدة هي الانفكاك الاقتصادي عن الجانب الإسرائيلي، وهذا شعار حكومتنا، بأننا لن نقبل التبعية الاقتصادية لإسرائيل، لذلك سنعمل على إعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة، وعلى مساعدة الشباب في إنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر تساهم في حل مشكلة البطالة، من خلال تأهيلهم وتزويدهم بالتدريب والمهارات اللازمة لتأسيس مشاريعهم الريادية والإنتاجية الخاصة، وذلك بالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال.من جانبه، قال الوزير البطاينة أن هناك توجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني لتقديم كل الدعم والمساعدة لدولة فلسطين في كافة المجالات، وكذلك نقل التجربة والخبرة الأردنية للجانب الفلسطيني في مجالات العمل والتشغيل.