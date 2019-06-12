شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم نيته تنفيذ عملية طعن بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم نيته تنفيذ عملية طعن بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شاباً فلسطيناً، بالقرب من مفترق ألموغ، على الطريق رقم 1 بالقدس، بزعم حيازته سيكناً، بحسب ما جاء على موقع (0404) الاسرائيلي.

وادعى الموقع ذاته، بأن الشاب الفلسطيني، كان ينوي تنفيذ عملية طعن ضد جنود اسرائيليين، وتم اقتياده للتحقيق معه.

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