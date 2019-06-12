قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً بزعم نيته تنفيذ عملية طعن بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شاباً فلسطيناً، بالقرب من مفترق ألموغ، على الطريق رقم 1 بالقدس، بزعم حيازته سيكناً، بحسب ما جاء على موقع (0404) الاسرائيلي.
وادعى الموقع ذاته، بأن الشاب الفلسطيني، كان ينوي تنفيذ عملية طعن ضد جنود اسرائيليين، وتم اقتياده للتحقيق معه.
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شاباً فلسطيناً، بالقرب من مفترق ألموغ، على الطريق رقم 1 بالقدس، بزعم حيازته سيكناً، بحسب ما جاء على موقع (0404) الاسرائيلي.
وادعى الموقع ذاته، بأن الشاب الفلسطيني، كان ينوي تنفيذ عملية طعن ضد جنود اسرائيليين، وتم اقتياده للتحقيق معه.
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