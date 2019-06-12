حماس تُرسل رسالة إلى جامعة الدول العربية حول مؤتمر البحرين

رام الله - دنيا الوطندعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، جامعة الدول العربية، مساء اليوم الأربعاء، لمطالبة الدول الأعضاء، بعدم حضور مؤتمر البحرين الاقتصادي، لأن المشاركة في المؤتمر، تتعارض مع قرارات ومواقف الجامعة في اجتماعاتها وقممها المختلفة.وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم: "إعلان عدد من الدول العربية، رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين، هو تعبير عن التزامها العروبي والقومي، تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية، وهي بذلك تقف إلى جانب الموقف الفلسطيني الموحد، الرافض لعقد المؤتمر".وأضاف: "اتساع الرفض العربي لحضور مؤتمر البحرين، سيعزز الموقف الفلسطيني في مواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية (صفقة القرن)، وسيربك حسابات الإدارة الأمريكية، وحكومة الاحتلال".