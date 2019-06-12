الاحتلال يفرض حصاراً بحرياً شاملاً على قطاع غزة حتى إشعار آخر

أكد نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، أبلغ الارتباط الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، بأنه سيتم إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل.





وأوضح عياش في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن الاغلاق، سيكون على طول ساحل قطاع غزة، من شماله حتى جنوبه، بدءاً من الساعة الخامسة فجر الخمس، وحتى إشعار آخر.



وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن أنه تقرر فرض حصار بحري شامل على قطاع غزة، حتى إشعار آخر.



وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن القرار جاء بزعم استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، على مستوطنات غلاف غزة، والتي نتج عنها اندلاع حرائق عدة.



وكان موقع (0404) الإسرائيلي، قد أعلن عن حصيلة الحرائق التي اندلعت في مستوطنات غزة، لافتاً إلى أنها وصلت إلى 12 حريقاً، منها تسعة بفعل البالونات الحارقة، وثلاثة جاري التأكد من سببها.







خاص دنيا الوطن