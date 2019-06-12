ثلاث إصابات طفيفة في حادث سير بمحافظة خانيونس

خاص دنيا الوطنأصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بجروح طفيفة، في حادث سير وقع مساء اليوم الأربعاء، في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.وأفاد المقدم فهد حرب، مفتش حوادث المرور في قطاع غزة، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، ان الحادث وقع بعد أن فقد سائق دراجة نارية السيطرة عليها، فاصطدم بسيدة وطفلها، مما أدى إلى إصابته مع السيدة وطفلها.وأشار حرب إلى أن الحادث وقع مقابل (مول تجاري) في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن طواقم تحقيقات حوادث المرور، توجهت إلى المكان، وباشرت بإجراءات التحقيق.