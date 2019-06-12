الأردن: أي طرح اقتصادي لا يمكن أن يكون بديلاً لحل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي



وأشارت إلى أنّ الأردن لطالما حذّر من تبعات غياب آفاق التقدم نحو حل سياسي، ومن تجذر اليأس، جراء استمرار الاحتلال والانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكّدة أنّ الواقع الحالي هو أساس التوتر والصراع، وهو العائق الرئيس أمام تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في المنطقة.



ودعت غنيمات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليّاته إزاء القضية الفلسطينية، وضرورة انخراطه الإيجابي في الجهود المستهدفة لمواجهة التحديات الإقليمية.

رام الله - دنيا الوطنأكدت جمانة غنيمات، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أن موقف الأردن الذي يقوده العاهل الاردني الملك عبد الله، تجاه الطروحات التي تُثار حول القضية الفلسطينية، والذي يعبر عنه في مختلف المحافل، واضح وغير قابل للتأويل.وأشارت غنيمات، خلال لقائها الأسبوعي مع ممثلي وسائل الإعلام الرسميّة والصحف اليوميّة، إلى أن أيّ طرح اقتصادي لا يمكن أن يكون بديلاً لحل سياسي، ينهي الاحتلال، ويحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي أعلنته الدول العربية هدفاً استراتيجياً، وفق قوانين الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، بحسب ما جاء على موقع وكالة (بترا) الأردنية.وأوضحت غنيمات، أنّ حل الدولتين الذي يؤمن به الأردن، يجب أن ينصّ على إنهاء الاحتلال من جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967م، ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو شرط أصيل لتحقيق السلام الشامل، الذي يشكل متطلباً للأمن والسلم الدوليين.