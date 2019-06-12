داخلية غزة تُوضح طبيعة عمل معبر رفح اليوم وغدًا

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة تصريحًا توضح فيه طبيعة العمل على (معبر رفح) اليوم الأربعاء، وكيف سيكون غدًا الخميس.وقالت الوزارة: "وصل القطاع عبر المعبر اليوم، قرابة 500 معتمر من الفوج الأخير، فيما سيصل غدًا الخميس، نحو 20 آخرين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وأشارت الداخلية، إلى أن العمل في المعبر غدًا الخميس، سيكون كالمعتاد للمسافرين في الاتجاهين.