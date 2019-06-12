كهرباء غزة: تعطل في خط 7 الإسرائيلي المُغذي للمنطقة الوسطى

رام الله - دنيا الوطنأفادت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، بتعطل خط رقم 7 الإسرائيلي، المغذي للمنطقة الوسطى، مساء اليوم الأربعاء.وأرجعت الشركة في تصريح لها، سبب انقطاع الخط، إلى القطع الذي حصل في (كيبل) على جسم الخط داخل القطاع بالقرب من الخط الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.وأشارت الشركة، إلى أن عملية إصلاح الخط، قد تستغرق بعض الوقت، لأن ذلك يحتاج الى تنسيق خاص.