(كان): توقعات بأن يَرُدَّ الجيش الإسرائيلي على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (كان)، عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، بأن تكثيف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، هو تصعيد متعمد من طرف حركة حماس، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يرد على ذلك على عكس ما حدث بالماضي.وبحسب القناة، قالت المصادر: "من المتوقع أن يرد الجيش الإسرائيلي هذه المرة، وذلك بعد تصاعد إطلاق البالونات الحارقة، واندلاع حرائق عديدة اليوم".كما ونقلت القناة ذاتها، عن مصدر أمني إسرائيلي، الذي أفاد بأنه لا يوجد حتى الآن تغيير في السياسية المتعلقة باستهداف المجموعات، التي تطلق البالونات الحارقة.وكان موقع (0404) الإسرائيلي، قد أفاد بأن حصيلة الحرائق التي اندلعت في مستوطنات غلاف غزة، منذ الصباح، وصلت إلى 12 حريقاً، منها 9 بفعل بالونات حارقة، وثلاث حرائق جاري التأكد من سببها.