غرينبلات يكشف هدف واشنطن من مؤتمر البحرين الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطن

كشف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، عن هدف الولايات المتحدة من تنظيم المؤتمر الاقتصادي في البحرين.





وقال غرينبلات، في تغريدة له عبر (توتير): "نحن لا نهدف لمعاداة أي شخص، خاصة الفلسطينيين، الذين يواجهون العديد من التحديات".





وأضاف غرينبلات: "الهدف من ورشة العمل، هو وضع الجميع على طريق الازدهار، في سياق اتفاق السلام".





يذكر، أن الولايات المتحدة تعقد نهاية الشهر الجاري، مؤتمراً اقتصادياً في البحرين تقاطعه السلطة الفلسطينية، وتدعو الدول العربية، وأصدقاءها بالعالم لمقاطعته.