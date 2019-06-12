شؤون فلسطينية

جمعية "طبيعة فلسطين" تُعيد للطبيعة طائراً مُهدداً بالانقراض

جمعية "طبيعة فلسطين" تُعيد للطبيعة طائراً مُهدداً بالانقراض
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت جمعية طبيعة فلسطين، وبالتعاون مع وزارة الزراعة، طائر "حوام طويل الساق" للطبيعة في محمية عين قينيا في محافظة رام الله.

ويُعد هذا الطائر من الطيور التي يتناقص أعدادها في الطبيعة الفلسطينية، نتيجة الصيد غير المشروع، وسرقة الأعشاش والتسمم غير المباشر من المبيدات بأنواعها المختلفة، وهذا الطائر الثاني بعد "عقاب بونليه" المهدد بالانقراض الذي يتم معالجته وتأهيله وإطلاقه للطبيعة الفلسطينية من قبل الجمعية.

وكانت جمعية طبيعة فلسطين، قد استلمت هذا الطائر من مقر وزارة الزراعة في الإدارة العامة للغابات والمراعي في رام الله، حيث تمت معالجة الطائر وتأهيله، ومن ثم إطلاقه للطبيعة.

وصَرح د. انطون خليلية، المدير التنفيذي للجمعية بأن إطلاق هذا الطائر، يأتي نتيجة التعاون ما بين الجمعية ووزارة الزراعة، ممثلةً بكل من دائرة الغابات والمراعي ودائرة الزراعة بطوباس من أجل المحافظة على طيور فلسطين، وحمايتها، وخاصةً الجوارح منها، لما تشكله من أهمية بالحفاظ على التوازن البيئي.

وقدم خليلية، الشكر لوزارة الزراعة ممثلةً بالوزير د. رياض العطاري، لما تقدمه من خدمات وأنشطة للمحافظة على طبيعة فلسطين وحمايتها.

وكان خليلية، قد اجتمع مع المهندس حسام طليب، مدير عام الغابات والمراعي، والمهندس ثائر الرابي مدير دائرة المحميات الطبيعية، حيث قدم لهم عرضاً موجزاً عن أنشطة الجمعية واستراتيجيتها للمساهمة في دراسة وحماية التنوع الحيوي والمصادر الطبيعة في فلسطين.

وقد وتم أيضاً مناقشة بعض المشاريع المقترحة، والتي تصب في الاستراتجية الوطنية للمحافظة على الطبيعة والتنوع الحيوي.

وطالب خليلية، المواطنين الغيورين والمحبين للطبيعة الفلسطينية، بعدم صيد الطيور الجوارح من صقور وعقبان ونسور أو سرقة أعشاشها، وتبليغ الجهات المعنية من سلطة جودة البيئة، ووزارة الزراعة، والشرطة البيئية، والجمعيات البيئية العاملة في فلسطين عن مثل هذه التعديات، التي تدمر البيئة الفلسطينية لاتخاذ التدابير اللازمة.

أخبار ذات صلة

داخلية غزة تُوضح طبيعة عمل معبر رفح اليوم وغدًا

داخلية غزة تُوضح طبيعة عمل معبر رفح اليوم وغدًا

كهرباء غزة: تعطل في خط 7 الإسرائيلي المُغذي للمنطقة الوسطى

كهرباء غزة: تعطل في خط 7 الإسرائيلي المُغذي للمنطقة الوسطى

(كان): توقعات بأن يَرُدَّ الجيش الإسرائيلي على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع

(كان): توقعات بأن يَرُدَّ الجيش الإسرائيلي على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع

عشراوي: يجب حماية مكانة ودور القانون الدولي واعادة الاعتبار للتعاون الدولي

عشراوي: يجب حماية مكانة ودور القانون الدولي واعادة الاعتبار للتعاون الدولي

وزير الاقتصاد: رغبة عربية للاستثمار بفلسطين وترويج للمنتجات الوطنية عبر منصة إلكترونية

وزير الاقتصاد: رغبة عربية للاستثمار بفلسطين وترويج للمنتجات الوطنية عبر منصة إلكترونية

الصالح: نُقدم الخدمات يومياً للمواطن بعيداً عن السياسيين والأحزاب

الصالح: نُقدم الخدمات يومياً للمواطن بعيداً عن السياسيين والأحزاب

الاتحاد الأوروبي: نُحاول مساعدة الفلسطينيين بغزة لتجاوز الصعوبات أو التخفيف منها

الاتحاد الأوروبي: نُحاول مساعدة الفلسطينيين بغزة لتجاوز الصعوبات أو التخفيف منها

البديري: سنُقدم كل شيء لمساعدة قطاع غزة ونحتاج لمكب نفايات آخر

البديري: سنُقدم كل شيء لمساعدة قطاع غزة ونحتاج لمكب نفايات آخر

التعليقات

الدنيا حكايات

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

بطولات أردنية وفلسطينية من قلب الهزيمة

شؤون فلسطينية

جمعية &#34;طبيعة فلسطين&#34; تُعيد للطبيعة طائراً مُهدداً بالانقراض

جمعية "طبيعة فلسطين" تُعيد للطبيعة طائراً مُهدداً بالانقراض

عشراوي: يجب حماية مكانة ودور القانون الدولي واعادة الاعتبار للتعاون الدولي

عشراوي: يجب حماية مكانة ودور القانون الدولي واعادة الاعتبار للتعاون الدولي

البديري: سنُقدم كل شيء لمساعدة قطاع غزة ونحتاج لمكب نفايات آخر

البديري: سنُقدم كل شيء لمساعدة قطاع غزة ونحتاج لمكب نفايات آخر

الحكومة: الأردن والمغرب ومصر لم يعلنوا قبولهم المشاركة في ورشة البحرين

الحكومة: الأردن والمغرب ومصر لم يعلنوا قبولهم المشاركة في ورشة البحرين

اشتية: لأول مرة منذ ثلاث سنوات تتساوى رواتب العاملين بقطاع غزة والضفة الغربية

اشتية: لأول مرة منذ ثلاث سنوات تتساوى رواتب العاملين بقطاع غزة والضفة الغربية

وفاة طفل بعد صدمه من عربة يجرها حيوان شمال قطاع غزة

وفاة طفل بعد صدمه من عربة يجرها حيوان شمال قطاع غزة

إعلام الاحتلال يزعم: عناصر من حماس أطلقت طائرة مفخخة وانفجرت داخل القطاع

إعلام الاحتلال يزعم: عناصر من حماس أطلقت طائرة مفخخة وانفجرت داخل القطاع

ثوري فتح: لا نريد لمؤتمر البحرين ان يتحول لشبكة أمان لإدامة الاحتلال

ثوري فتح: لا نريد لمؤتمر البحرين ان يتحول لشبكة أمان لإدامة الاحتلال

منوعات

&#34;مُفاعل تشرنوبل&#34;.. مسلسل هز العالم بخمس حلقات فقط

"مُفاعل تشرنوبل".. مسلسل هز العالم بخمس حلقات فقط

جديد الحالة الصحية للممثل عزت أبو عوف.. هكذا بدا المرض على وجهه

جديد الحالة الصحية للممثل عزت أبو عوف.. هكذا بدا المرض على وجهه

مدير أعمال هيفا يمنع ابنتها الوحيدة من رؤيتها.. والأخيرة تهدد بنشر وثائق

مدير أعمال هيفا يمنع ابنتها الوحيدة من رؤيتها.. والأخيرة تهدد بنشر وثائق

مؤلف &#34;الهيبة&#34; يضع تيم حسن في ورطة

مؤلف "الهيبة" يضع تيم حسن في ورطة

جمال رباني.. أول جلسة تصوير لحفيدات هيفاء وهبي

جمال رباني.. أول جلسة تصوير لحفيدات هيفاء وهبي

إشادة بأخلاق نجم أمريكي من أصل عربي بسبب طريقة &#34;حضنه&#34; للنساء

إشادة بأخلاق نجم أمريكي من أصل عربي بسبب طريقة "حضنه" للنساء

طفح الكيل.. براد بيت يهدد أنجلينا &#34;وقعي أوراق الطلاق وإلا&#34;

طفح الكيل.. براد بيت يهدد أنجلينا "وقعي أوراق الطلاق وإلا"

شاهد: رانيا يوسف تحتفل بتخرج ابنتها بوصلة رقص أمام المدرسة

شاهد: رانيا يوسف تحتفل بتخرج ابنتها بوصلة رقص أمام المدرسة

منع ظهور الكويتية منى شداد من أي نشاط تلفزيوني في السعودية بسبب هذا الفيديو

منع ظهور الكويتية منى شداد من أي نشاط تلفزيوني في السعودية بسبب هذا الفيديو

أمل عرفة تعتزل الفن بسبب هذه التهمة.. وتُعلق: تركناه لأهله

أمل عرفة تعتزل الفن بسبب هذه التهمة.. وتُعلق: تركناه لأهله

عربي

مصرع 12 شخصا وإصابة 11 بحادث سير مروع في القاهرة

مصرع 12 شخصا وإصابة 11 بحادث سير مروع في القاهرة

السودان.. أنباء عن إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري

السودان.. أنباء عن إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري

المؤبد لـ 32 شخصاً بتهمة محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي

المؤبد لـ 32 شخصاً بتهمة محاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي

خلافا للتقارير الأمريكية.. رئيس الحكومة المغربية: لا علم لي بمشاركتنا بورشة البحرين الاقتصادية

خلافا للتقارير الأمريكية.. رئيس الحكومة المغربية: لا علم لي بمشاركتنا بورشة البحرين الاقتصادية