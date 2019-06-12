عشراوي: يجب حماية مكانة ودور القانون الدولي واعادة الاعتبار للتعاون الدولي





ورحبت عشراوي بالضيف وباهتمامه التعرف على موقف القيادة الفلسطينية بشكل مباشر وبحث الجانبين سبل تنمية التعاون في المجالين الاقتصادي والتعليم.





وقالت عشراوي: "ان العلاقات الثنائية بين البلدين في تقدم ملحوظ مقارنة بالعلاقات مع الحكومة الكندية السابقة ولكننا بحاجة لمزيد من التمتين والتعميق وأن تعود السياسة الكندية تجاه القضية الفلسطينية للانسجام المطلوب مع القانون الدولي".



وأطلعت عشراوي الضيف على آخر التطورات والتحديات الخطيرة، السياسية والاقتصادية والميدانية، التي تواجه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية جراء السياسات والممارسات غير القانونية لدولة الاحتلال وبدعم وغطاء كامل من الادارة الامريكية الحالية.





وشددت عشراوي على أهمية حماية مكانة ودور القانون الدولي والمنظومة الدولية وإعادة الاعتبار للتعاون الدولي المنطلق من احترام كافة الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبما يشمل عدم الاعتراف أو إضفاء الشرعية على وقائع ناتجة عن مخالفات للقانون الدولي مثل الضم والاستعمار.





كما حذرت عشراوي من مخاطر صعود اليمين المتطرف والعنصرية والشعبوية على الأمن والاستقرار في العالم.



في سياق متصل، اتفق الطرفان على أهمية تمكين الشباب وانخراطهم في صياغة مستقبل مجتمعاتهم ونوهت عشراوي إلى حالة الإحباط الشديدة وفقدان الثقة بالعملية السياسية التي يعاني منها الشباب الفلسطيني نتيجة الصلف الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة على حقوق شعبنا وازدرائه للقانون الدولي في ظل غياب المحاسبة الدولية.



رافق رئيس حكومة نوفا سكوشا في زيارته كل من رئيس ديوانه السيدة لوري غراهام، والمدير التنفيذي للشؤون الدولية لمقاطعة نوفا سكوشا السيد ألبرت بودي والزاك، ونائب الوزير للشؤون الاقتصادية في مقاطعة نوفا سكوشا السيد بيرني ميلر، وعضو شرطة الخيالة الكندية الملكية السيد راندي سلاوتر، والقائم بالأعمال في الممثلية الكندية في رام الله السيد إيان أندرسون

رام الله - دنيا الوطناستقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. حنان عشراوي، اليوم رئيس حكومة مقاطعة نوفا سكوشا الكندية السيد "استيفن ماكنيل" في مقر منظمة التحرير.