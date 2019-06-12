شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد: رغبة عربية للاستثمار بفلسطين وترويج للمنتجات الوطنية عبر منصة إلكترونية

وزير الاقتصاد: رغبة عربية للاستثمار بفلسطين وترويج للمنتجات الوطنية عبر منصة إلكترونية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الأربعاء،
أهمية انعقاد اجتماع اللاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في العاصمة المصرية القاهرة في تحفيز القطاع الخاص العربي نحو المساهمة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، إاقامة استثمارات مشتركة علاوة على دعم تنفيذ مشاريع استراتجية في مدينة القدس.

وبين العسيلي، ان الاجتماع العربي الذي ينعقد تحت عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين" يأتي في إطار مساعى فلسطين لحشد الدعم العربي والإسلامي نحو الاستثمار في فلسطين وتقديم الدعم المالي في ظل ما نواجهه من أزمة مالية خانقة جراء قرصنة الاحتلال لمستحقات الشعب الفلسطيني والحصار الذي تفرضه الإدارة الأمريكية.

وقال الوزير: هذا التجمع العربي على المستوى السياسي والقطاع الخاص العربي، ورجال أعمال بمثابة رد على ورشة المنامة المزعومة، والتي مصيرها الفشل، ونعول على عمقنا العربي والإسلامي في دعم مساعينا نحو بناء اقتصاد فلسطيني، والتخفيف من تبعيته مع اقتصاد الاحتلال.

وكشف العسيلي عن رغبة رجال أعمال عرب للاستثمار في فلسطين والعمل على توقيعه مذكرة تفاهم مع منصة (السندباد) للترويج إلكترونياً للمنتجات الفلسطينيه، بما يمكن من تسويق المنتجات في الأسواق العربية والإسلامية والوصول إلى مزيد من الأسواق الدولية بما ينعكس إيجاباً على الصادارات الوطنية وغيرها من المبادرات لصالح الاقتصاد الفلسطيني.

والتقى العسيلي، مع الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، محمد محمد الربيع؛ لتنسيق الجهود المشتركة، وبحث الآليات المطلوبة؛ لتشجيع رجال الأعمال العرب على الاستثمار في فلسطين.

ومن المقرر، أن يُناقش الاجتماع سبل دعم القضية الفلسطينية ضمن ثلاثة محاور، هي: تمكين الاقتصاد الفلسطيني، ودعم مدينة القدس من خلال تمويل القطاع الخاص العربي للخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 2018-2022.

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