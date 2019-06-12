الصالح: نُقدم الخدمات يومياً للمواطن بعيداً عن السياسيين والأحزاب





وقال الصالح، الذي يزور قطاع غزة، لـ"دنيا الوطن": "نقدم الخدمات بشكل يومي للمواطن، بعيداً عن السياسيين والأحزاب، ونحن سنكون حريصين على تقديم الخدمة الأفضل من رفح حتى الجلمة".





وأضاف الصالح: "نحن كوزارة حكم محلي، هذه مسؤولياتنا، وتعاوننا مع البلديات، سيكون بشراكة؛ لتقديم الخدمة الأفضل للمواطن، فهناك قضايا كبيرة منها النفايات، فمكب النفايات سيحل نصف مشاكل قطاع غزة"، متمنياً أن يكون هناك مكب آخر.





وبين الصالح، أنه يقيّم الوضع في قطاع غزة من خلال معرفته بالشباب والمهندسين، ومن خلال الهيئات المحلية، لافتاً إلى أن زيارة لمدة ساعتين لا يمكن أن تُقَيّم القطاع.











خاص دنيا الوطن - محمد عوضأكد مجدي الصالح، وزير الحكم المحلي، أن قطاع غزة جزء من الوطن الفلسطيني، وبالتالي هو مسؤولية الحكومة، وهو بحسب خطاب التكليف، يتم تعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وإنهاء حالة الانقسام بشكل نهائي.