الاتحاد الأوروبي: نُحاول مساعدة الفلسطينيين بغزة لتجاوز الصعوبات أو التخفيف منها

خاص دنيا الوطن - محمد عوضقال رالف ثرالف، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة: "نحن نعلم بالأوضاع التي يمر بها قطاع غزة، ونحاول أن نساعد الفلسطينيين في قطاع غزة على تجاوز الصعوبات أو التخفيف منها، في ظل وقف أي تقدم باتجاه الأوضاع الأمنية والسياسية".وأضاف ثرالف، الذي يزور قطاع غزة، لـ"دنيا الوطن": "المشاكل كبيرة ومهمة وأساس حلها سياسي، وبالتالي يجب علينا حل أساس المشكلة، للتمكن من حل المشكلة السياسية والأمنية".وأوضح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، أن مشروع مكب النفايات، مهم جداً؛ للتخلص من النفايات، بما يُحقق حماية للبيئة والمجتمع.