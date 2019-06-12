البديري: سنُقدم كل شيء لمساعدة قطاع غزة ونحتاج لمكب نفايات آخر





خاص دنيا الوطن - محمد عوضأكد توفيق البديري، مدير صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، أن قطاع غزة، جزء من الوطن الفلسطيني، فهو يعاني ومحاصر، وسيتم تقديم كل شيء لمساعدته.وقال البديري، الذي يزور قطاع غزة، لـ"دنيا الوطن": "برامجنا ستتركز بشكل أساسي على مشاريع البنية التحتية بشكل خاص داخل القطاع".وأضاف: "رغم المعاناة والظروف والحصار، أعتقد أنه في قطاع غزة إنجازات خَلّاقة، وخطوات كبيرة، فالموضوع البيئي له أولوية، ومشروع النفايات الصلبة، هو رقم واحد من بين المشاريع البيئية".وتابع البديري بقوله: "إذا تمت إدارة هذا المشروع بشكل جيد، سيتم حل مشكلة كبيرة في القطاع، ونحن بحاجة إلى مكب آخر لحل المشكلة".