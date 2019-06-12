السلطة الفلسطينية لن تسمح بتنفيذ مشاريع بأموال مؤتمر المنامة

رام الله - دنيا الوطن

قال تلفزيون (I24NEWS) الإسرائيلي، إن السلطة الفلسطينية أبلغت مختلف الأطراف، بأنها لن تسمح بتنفيذ المشاريع التي سيتم الإعلان عنها في القمة الاقتصادية، التي تقودها الإدارة الأميركية في البحرين.





وأوضح التلفزيون، أن السلطة الفلسطينية دعت لعدم إدراجها في قائمة الأطراف التي ستستلم أموالاً من مؤتمر البحرين، كالأردن ومصر.







وسحب التلفزيون، قال مسؤولون في السلطة الفلسطينية: "إذا أراد كوشنر، فليضخ مليارات الدولارات في المستوطنات الإسرائيلية، وليس لدينا".

وسيتم عرض الملحق الاقتصادي من الخطة المقترحة من قبل الولايات المتحدة، لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، المعروفة باسم "صفقة القرن"، في مؤتمر البحرين.





وقال مسؤولون فلسطينيون كبار، إن الدول العربية، قد اعترفت للقيادة في رام الله، أنها ستشارك في مؤتمر المنامة، الذي سيعقد في نهاية شهر حزيران/يونيو الجاري، بدافع الضرورة، لأنهن مجبرات على عدم رفض الطلب الأميركي. لذلك، فقد طلبت الدول العربية المشارِكة في المؤتمر من الفلسطينيين، عدم إحراجهن في وسائل الإعلام، بسبب مشاركتهن المتوقعة.ووفقًا لبيان مشترك صدر عن الولايات المتحدة والبحرين، فإن الملحق الاقتصادي، يهدف إلى تشجيع الاستثمارات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبضمن المؤتمر، سيتم تنظيم حدث لجمع التبرعات الاستثمارية، بمشاركة وزراء اقتصاد ورجال الأعمال.