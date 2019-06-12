شاهد: افتتاح أول "ديسكو حلال" و"مقهى ليلي للكبار" في السعودية

رام الله - دنيا الوطن

افتتحت سلسلة النوادي الليلية "وايت" فرعاً جديداً لها في الواجهة البحرية لمدينة جدة، دون السماح بتقديم المشروبات الكحولية، ليُعرف باسم "ديسكو حلال".





وفق ما أوردت (BBC)، فإن النادي سيفتح أبوابه بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحًا، وسُيمنع من هم دون الـ18 عامًا من الدخول إليه.

وقال مدير الاتصالات الإقليمي لشركة "وايت"، سيرج طراد، إن الملهى يتوافق مع جميع الضوابط الشرعية السعودية وسيفتح أبوابه مؤقتاً ضمن مهرجان جدة السنوي.









وحسب القناة، فقد انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عملية تجهيز افتتاح الملهى الليلي، ويرافق الصورة، صوت شخص يشرح طبيعة عمل الملهى الذي وصفه بأنه سيكون "ديسكو محترم" للعائلات، مشيراً إلى أن أسعار التذاكر ستتراوح من 500 إلى ألف ريال سعودي.