القنصل الفرنسي: أوضاع قطاع غزة تزداد سوءً ونبذل أقصى جهدنا لتحسين ظروفه

خاص دنيا الوطن - محمد عوضأكد بير كوكارد القنصل العام الفرنسي، أن قطاع غزة، يوجد به سكان يعانون من ظروف سياسية واقتصادية صعبة جدا، لافتا إلى أن فرنسا تقوم بأقصى الجهود لتحسين هذه الظروف.وقال كوكارد والذي يزور قطاع غزة، لـ"دنيا الوطن": "سيكون في منطقة شمال قطاع غزة مشروع تكرير للمياه العادمة، بالاضافة الى الكثير من المشاريع الانسانية، وذلك لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وأضاف: "كل الفرق في القنصلية الفرنسية العامة بالقدس، كلما تزور قطاع غزة بشكل دوري، تجد ان الوضع يزداد سوءاً، وبالتالي نواصل التزامنا من اجل تحسين الوضع".