إسرائيل تبعث برسائل لسكان قطاع غزة من خلال صورة محمد صلاح









يذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء، بتقليص مساحة الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين، من 15 ميلا إلى ستة أميال بحرية، على طول ساحل بحر قطاع غزة.





بدورها هددت الفصائل الفلسطينية بعودة أدوات الضغط الخشنة بمسيرات العودة، منوهةً إلى أن ذلك دفع القاهرة إلى طلب المحافظة على حالة الهدوء إلى حين إيفاد طاقم أمني من المخابرات العامة إلى غزة، مع تعهد بدفع الجانب الإسرائيلي إلى تنفيذ المطلوب منه خلال الأيام المقبلة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (الاخبار اللبنانية).



ويشار إلى أن اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، المحترف في فريق ليفربول الإنجليزي، قد نشر صورة على حسابه الرسمي على (تويتر)، وهو يصطاد السمك، أثناء قضاءه عطلته السنوية في مدينة الغردقة المصرية، على ساحل البحر الأحمر.



رام الله - دنيا الوطنبعث أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، برسالة لقطاع غزة من خلال صورة للاعب المصري الدولي، محمد صلاح.ووجه أدرعي في تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على (تويتر)، مساء اليوم، الأربعاء، رسالة لأهالي قطاع غزة عبر صورة لمحمد صلاح، وهو يصطاد السمك، بضرورة تعلمهم فوائد السمك والصيد منه.واعتبر ادرعي أن صيد الاسماك في قطاع غزة، أهم المجالات الاقتصادية التي يعتمد عليها الصيادون، مشيرا إلى أن اسرائيل اضطرت لتقليص مساحة الصيد، بزعم استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.