شؤون فلسطينية

وفاة طفل بعد صدمه من عربة يجرها حيوان شمال قطاع غزة

وفاة طفل بعد صدمه من عربة يجرها حيوان شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الادارة العامة لشرطة المرور بقطاع غزة، عن وفاة طفل (عام وشهرين) من سكان منطقة العامودي شمال مدينة غزة، بعد أن صدمته عربة يجرها حيوان.

وأشارت الادارة في تصريح لها، إلى أن الحادث وقع بالقرب من الجامعة الأمريكية شمال قطاع غزة.

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