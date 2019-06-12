دولي

إندلاع حريق طفيف بمنصة بحرية إيرانية بحقل مشترك مع قطر

إندلاع حريق طفيف بمنصة بحرية إيرانية بحقل مشترك مع قطر
رام الله - دنيا الوطن
أدى تسرب غاز بمنصة بحرية في حقل (بارس) الجنوبي الايراني المشترك مع قطر والواقع بالخليج الفارسي، الى اندلاع حريق طفيف اليوم الاربعاء.

الحريق اندلع قبل ساعات في المنصة رقم 9 التابعة للمراحل التطويرية 6 و7 و8 بحقل بارس الجنوبي اكبر حقل غاز بالعالم، حيث تم تعليق عمليات استخراج الغاز من هذه المنصة في الدقايق الاولى من الحادث.

وأوضح مصدر مطلع لوكالة انباء (فارس)، أن ثمة 14 شخصا يعملون في المنصة، تم اجلاؤهم عبر مروحية الى منطقة عسلوية الساحلية، فيما تعمل سفن الاطفاء على تبريد المنصة تحسبا لحوادث طارئة. فيما تشير التقارير الى عدم وقوع اصابات.

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